Firenze Viola

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Notizie sulla FiorentinaFirenzeViolaViery-Dragusin, la prima coppia di Grosso. Ma la difesa viola è ancora tutta da scrivere
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16:00FirenzeViolaViery-Dragusin, la prima coppia di Grosso. Ma la difesa viola è ancora tutta da scrivere
Ieri
Paratici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chancedi Mario Tenerani
RFVPolverosi: "Mediana leggera ok, ma ho un dubbio. Esterni? Serve uno alla Chiesa"di Andrea Giannattasio
RFVGianluca Berti sicuro: "Viola, vedo finalmente un senso. De Gea capitano scelta giusta"di Andrea Giannattasio
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24 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
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Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Tommaso LoretoOulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Notizie di FV
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Al via il ritiro della Fiorentina Femminile a Sansepolcro, Cherubini: "Non ci aspettavamo un'accoglienza così"
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1 Paratici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
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