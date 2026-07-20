Firenze Viola

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Primo Piano Primo Piano n.1 Verso la tournée: il VC Londra dà appuntamento ai tifosi prima di QPR e Watford di Redazione FV
Primo Piano Primo Piano n.2 FirenzeViolaPrimavera, problema per Colaciuri dopo il test di ieri. Pronto a tornare Forza di Andrea Giannattasio
Primo Piano Primo Piano n.3 CalciomercatoChi si compra? Flash: è la settimana degli esterni. Proposto anche Garnacho di Andrea Giannattasio

Notizie sulla Fiorentina

Primo piano Firenze ViolaFirenzeViolaViery-Dragusin, la prima coppia di Grosso. Ma la difesa viola è ancora tutta da scrivere
17:15Manor Solomon e quel "fondamentale" doppio passaporto
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16:00FirenzeViolaViery-Dragusin, la prima coppia di Grosso. Ma la difesa viola è ancora tutta da scrivere
15:45RFVPolverosi: "Mediana leggera ok, ma ho un dubbio. Esterni? Serve uno alla Chiesa"
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14:30FirenzeViolaPrimavera, problema per Colaciuri dopo il test di ieri. Pronto a tornare Forza
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13:45RFVGianluca Berti sicuro: "Viola, vedo finalmente un senso. De Gea capitano scelta giusta"
12:15Dagli inviatiViery si presenta: "Sogno di giocare nella Nazionale brasiliana. Mi chiamo così per Bobo"
11:15Google "Fonti preferite": aggiungi FirenzeViola e personalizza le tue notizie
10:34UfficialeAgnese Bonfantini passa al Como 1907: c'è il comunicato
10:00CalciomercatoKean di nuovo in spolvero: Grosso se lo gode in attesa di (eventuali) offerte
09:31RFVCalamai: "Riecco Kean: segnale importante. Ora va definito il suo futuro"
09:00Fiorentina, il programma di oggi: seduta mattutina e conferenza Viery
07:45Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
06:30Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00
Ieri
23:52CalciomercatoÈ la settimana dell’esterno: proposto Garnacho, occhi su Bakayoko e Cancellieri
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Archivi PolverosiImmagine box laterale di Archivi PolverosiFiorentina, la storia del marchese Ridolfi e quella del primo centravanti viola
Niccolò SantiImmagine strip L'editoriale n.1Oulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Tommaso LoretoImmagine strip L'editoriale n.2Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Stefano PrizioImmagine strip L'editoriale n.3Gli allenatori allenano i calciatori, i bravi direttori i presidenti
Luca CalamaiImmagine strip L'editoriale n.4Kean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoImmagine strip L'editoriale n.5Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiImmagine strip L'editoriale n.6Firenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniImmagine strip L'editoriale n.7Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoImmagine strip L'editoriale n.8Un mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
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