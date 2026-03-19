Rakow-Fiorentina 1-0, fuori Kean e dentro Piccoli. C'è anche Gosens per Fazzini

Rakow-Fiorentina 1-0, fuori Kean e dentro Piccoli. C'è anche Gosens per FazziniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:04Notizie di FV
di Redazione FV

Due cambi per la Fiorentina al 60’ del match con il Rakow: Vanoli manda in campo Roberto Piccoli e Robin Gosens al posto di Moise Kean e Jacopo Fazzini.