Ferrari nel pre gara: "Nel 2026 un passo diverso. Ma andiamo partita per partita"

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Alessandro Ferrari, general manager della Fiorentina, in diretta su Sky Sport ha parlato così prima del match contro il Rakow: "Abbiamo avuto due passi diversi: uno fino a gennaio, e un altro con l'anno nuovo. Abbiamo fatto progressi, soprattutto nella gestione e nella preparazione alle gare. Però abbiamo visto com'è facile cadere e quindi dobbiamo restare concentrati su ogni singola partita".

Kean titolare non se l'aspettava nessuno. Come approcciate questo trofeo?

"È una coppa in cui cerchiamo di andare il più possibile avanti. Ci dà l’opportunità di liberarci un po’ dai pensieri del campionato, che in questa stagione sono tanti. È un’ottima occasione che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Ogni formazione scende in campo per dare il massimo e stasera non sarà diverso. Sappiamo quanto sia difficile proseguire in Europa, quindi nulla è scontato."

Oggi sono due anni dalla scomparsa di Joe Barone.

"A nome della famiglia Commisso, ricordiamo una persona che ha lasciato un ricordo enorme in tutti noi. Rocco ha messo i soldi per il Viola Park, Joe la forza per costruirlo. Per lo sport è stato qualcuno che ha lasciato un segno, non ci lascerà mai. Rimane sempre con noi".