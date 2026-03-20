La Fiorentina passa la Juventus nel ranking UEFA: è la quarta miglior italiana

La Fiorentina passa la Juventus nel ranking UEFA: è la quarta miglior italianaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Arriva un sorpasso non banale nel ranking UEFA per club. Dopo la tre giorni europea, con la Fiorentina che ha battuto il Rakow anche al ritorno e ottenuto il pass per i quarti di finale di Conference League, i viola si issano al 22esimo posto della graduatoria, scalzando tra le altre anche la Juventus. I bianconeri, fuori dalla Champions ai playoff per mano del Galatasaray, scivolano infatti in 25esima posizione. La Fiorentina diventa quindi la quarta squadra italiana con miglior classifica, dopo l'Inter (quarta), la Roma (tredicesima) e l'Atalanta (quindicesima).