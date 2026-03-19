Dagli inviati Capparella: "Poca freddezza, ma buonissima gara. One Touch? Forza fisica incredibile"

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Dopo vittoria ai rigori contro la Pistoiese, la Fiorentina di Mister Marco Capparella vola alle semifinali della Viareggio Cup. Queste le parole del tecnico viola under 18 al termine della partita: "Abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato troppo sotto porta, come c'è già accaduto quest'anno. Abbiamo poca freddezza e qualità a livello di calcio in porta. I ragazzi hanno fatto una buonissima gara. Anche i rigori fanno crescere, fa dispiacere non averla chiusa prima, ma siamo felici".

Cosa pensa del comportamento mantenuto dai suoi ragazzi alle provocazioni degli avversari?

"Sì, quella che incontreremo è ancora peggio. Dobbiamo essere bravi a livello tecnico. È una squadra temibile, che difende bene e una volta riconquistata lancia verso le punte, che sono imprendibili. Lo abbiamo visto noi, ma anche la altre squadre. Sarà una partita molto difficile".

Ieri abbiamo visto esordire un 2010 in Champions League. Lei cosa pensa dello scarso cambio generazionale del nostro calcio?

"È un discorso ampio. Negli anni stanno crescendo tanti talenti: Comuzzo, Kayode, Fortini, Rubino, Harder e questo ci fa solo piacere. Serve la predisposizione del ragazzo, che deve essere pronto. Tante volte si rischia di bruciarlo il ragazzo, quindi credo che a volte serva tempo".

La Viareggio Cup nelle semifinali alzerà il livello espresso?

"Sì, alla fine quando arrivi in semifinale il livello è alto. Lo One Touch ha una forza fisica incredibile. Da quando ha passato i gironi hanno fatto prima 9 e poi 4 reti".

Due parole su Dolfi?

"Brando lo ho allenato. È un portiere affidabile, forte anche con i piedi. Ci dà una grande mano e spero si tolga tante soddisfazioni".