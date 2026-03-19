FirenzeViola La Fiorentina supera 2-1 in rimonta il Rakow e vola ai quarti di Conference League

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La Fiorentina è ancora una volta ai quarti di finale di Conference League: a Sosnowiec i viola hanno infatti battuto per 2-1 in rimonta il Rakow, bissando il risultato dell’andata (anche in quel caso in rimonta). Succede tutto nella ripresa, con i polacchi che dopo appena 22” di gioco segnano il gol del vantaggio con Struski (male la difesa e Christensen, perforato sul primo palo).

Da allora la Viola reagisce e dopo una serie di cambi - tra cui quello di Kean, che ha reagito molto stizzito - arriva al pareggio meritato con Ndour al 69’ che dalla distanza va al tiro sfruttando una deviazione di Piccoli. Nel finale prima viene dato e poi tolto un rigore al Rakow (l’arbitro aveva abboccato a una fine di Brunes) mentre al 97’ - con la porta vuota visto che Zych stava partecipando al forcing finale dei polacchi - Pongracic dai 50 metri ha colpito per il 2-1 finale.