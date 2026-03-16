Dagli inviati Fiorentina Femminile, Severini nella top 11: "Felice di essere tra le migliori nel mio ruolo"

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La centrocampista della Fiorentina, Emma Severini, è nella top 11 dell'evento "Women4Football". Ecco le sue parole dal palco di Palazzo Vecchio: "È bellissimo essere qui in questa cornice fantastica. Sono felice di essere fra le migliori in questo ruolo perché in tante potrebbero essere al mio posto. Sono davvero felice".