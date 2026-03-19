Rakow-Fiorentina 1-0, chance per Parisi, si supera Zych tra i pali al 63'

Rakow-Fiorentina 1-0, chance per Parisi, si supera Zych tra i pali al 63'FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:08Notizie di FV
di Redazione FV

Subito una chance da gol per la Fiorentina al 63’ con Fabiano Parisi: sugli sviluppi di un’azione manovrata, la palla arriva sui piedi del numero 65 che va al tiro dal limite dell’area chiamando alla grande risposta Zych. Si resta però sulla’1-0.