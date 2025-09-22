Fiorentina, la storia del marchese Ridolfi e quella del primo centravanti viola

Oggi alle 16:13Archivi Polverosi
di Redazione FV

Inizia una nuova stagione di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola nel corso della quale Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini racconteranno grazie anche all'aiuto del presidente del Museo Fiorentina David Bini, il centenario della Fiorentina con le storie dei protagonisti anno per anno fino ai giorni nostri. 

La prima puntata di questa quarta stagione è dedicata al fondatore nonché primo presidente della storia del club, ovvero il marchese Luigi Ridolfi e al primo storico attaccante ovvero Rodolfo Volk, centravanti della stagione 1926/1927. 

Guarda il video o ascolta il podcast per la puntata completa

"Archivi Polverosi" - Quarta stagione, puntata 1