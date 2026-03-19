Live Rakow-Fiorentina 1-2, Pongracic da centrocampo la chiude e finisce qua! Viola ai quarti

vedi letture

20.45 - Con la partita termina qui la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie del post-partita.

90' + 7' - Si chiude qui la gara di Sosnowiec! Triplice fischio in Polonia, la Fiorentina vince 2-1 anche al ritorno e passa ai quarti di finale di Conference League!

90' + 6' - E proprio Pongracic la chiude! Zych aveva abbandonato l'area per gli ultimi assedi, la Fiorentina toglie la palla dall'area di rigore e il croato calcia da metà campo, trovando la porta sguarnita e il definitivo 1-2!

90' + 5' - Mischie continue, il Rakow tenta gli ultimi assalti.

90' + 4' - Ingresso in campo terribile di Pongracic, che perde ancora l'uomo e spende un fallo tattico, beccandosi l'ammonizione.

90' + 3' - Rakow alle ultime speranze: lancio dalle retrovie per gli attaccanti, Christensen raccoglie il regalo.

90' + 1' - Ultimi due cambi di Vanoli: escono Harrison e Fagioli, entrano Gudmundsson e Mandragora.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Cross di Svarnas da sinistra, Brunes spizza di testa ma mette il pallone sul fondo.

87' - Corre ai ripari Vanoli, che preleva dal campo Dodo per inserire Ranieri.

84' - Fischiato un rigore per il Rakow, ma l'arbitro si rende conto subito, appena richiamato al Var, che Brunes ha simulato con Christensen. Tant'è che Martinez Munuera revoca il penalty e ammonisce il centravanti dei polacchi.

82' - Grande anticipo di Harrison sulla fascia sinistra, scarico per Ndour che gira per Fagioli: l'ex Juve calcia a giro dal limite, trovando una grande parata di Zych.

78' - Altra bella giocata in mezzo a due uomini di Parisi: il classe 2000 si libera bene e calcia col mancino, non trovando per poco la porta.

76' - Contropiede ben orchestrato dal Rakow, buon ripiegamento di Fagioli che recupera la palla al limite dell'area.

75' - Calcio d'angolo battuto dalla destra da Harrison. Cross basso, il Rakow spazza.

70' - Da capire se la rete è del centrocampista o dell'attaccante. Intanto, Dodo riceve il giallo per un fallo a metà campo.

68' - Pareggia la Fiorentina con Piccoli! Buona percussione dalla destra di Parisi, uno due dentro l'area e palla che giunge a Ndour che calcia di prima: la deviazione fortuita dell'ex Cagliari manda la sfera all'angolino. 1-1 a Sosnowiec.

66' - Palo di Piccoli! Traversone da sinistra di Gosens, Piccoli svetta sul marcatore avversario e di testa mette la sfera sul primo palo, colpendo l'esterno del montante.

63' - Fase di assedio della Fiorentina, Parisi scocca un mancino a giro dal limite: Zych si distende e respinge.

60' - Prime mosse di Vanoli: fuori Kean e Fazzini, dentro Piccoli e Gosens.

58' - Chance per Fabbian! Sponda di testa di Fazzini per Kean, che appoggia all'ex Bologna: il centrocampista va al tiro dal limite ma centra sulla schiena un avversario.

56' - Bel lancio sulla destra per Harrison, buon controllo e sterzata dell'inglese. Cross, però, calibrato male e palla che si spegne sul fondo.

53' - Fase confusionaria della partita, i viola hanno subito il contraccolpo e attraversano ora un momento di appannamento.

51' - Torna in campo l'ex Empoli.

49' - Non poteva cominciare peggio il secondo tempo della Fiorentina. Problemi anche per Fazzini, che lascia momentaneamente il campo.

46' - Ripresa la gara di Sosnowiec e passa subito il Rakow! Struski riceve in area dalla sinistra, sterza e calcia rasoterra bene sul primo palo: Christensen non ci arriva, polacchi avanti 1-0

19:48 - Rientrano in campo le squadre, a breve il fischio d'inizio del secondo tempo.

Intervallo

45' + 2' - E con questa occasione finisce il primo tempo a Sosnowiec: tra Rakow e Fiorentina resiste lo 0-0.

45' + 1' - Occasione per Fagioli! Grande discesa sulla fascia per Parisi, che arriva in fondo e mette dietro per il regista: mancino di prima che parte bene, ma centralmente. Zych smanaccia.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Punizione a metà campo per il Rakow, spiovente in avanti per la testa di qualcuno. Ma è un lancio lungo che arriva tra le braccia di Christensen.

42' - Altro scavetto tentato da Fagioli per trovare Kean in area. Stavolta però il numero 44 è impreciso.

39' - Buon lavoro di Kean a ripulire un pallone sanguinoso poco sopra l'area di rigore viola: il centravanti ottiene il fallo, i suoi compagni respirano.

36' - Fraseggia e tenta l'imbucata anche il Rakow, ma il filtrante di Struski è impreciso. Palla bloccata da Christensen.

32' - Splendido l'asse Fagioli-Kean: il play scodella in area per l'attaccante, che col destro tenta la girata di prima. Tiro debole, ma azione sviluppata molto bene.

28' - Ancora una bell'azione di Lopez sulla sinistra, cross rasoterra per Brunes che gira la sfera: c'è deviazione, calcio d'angolo per i polacchi.

25' - Brunes riceve palla in area, si gira e calcia di prima. Ma c'è una deviazione e il pallone arriva sulla sua mano: c'è fallo e punizione per la Fiorentina.

21' - Brivido lungo la schiena di Vanoli: Jean Carlos mette un cross dolce dalla sinistra, Christensen esce a vuoto ma fortunatamente c'è Ranieri alle sue spalle e a sventare il pericolo.

18' - Primo cambio per il Rakow, forzato, viste le condizioni fisiche di Tudor che patisce un problema muscolare. Al suo posto entra Mosor.

16' - Buona protezione del pallone di Fagioli, pressato continuamente dagli avversari. Il regista viola subisce fallo nella sua metà campo.

12' - Brutto rinvio di Christensen, i polacchi trovano il pallone a metà campo e vanno in ripartenza. Ma non fanno male ai viola.

11' - Pregevole giocata di Fazzini a centrocampo, ma la Fiorenitna non affonda il colpo in avanti.

8' - Palla che spiove al limite dell'area viola, calcia al volo Repka che mette però sopra la traversa.

5' - Tenta di reagire il Rakow, con una serie di palloni in avanti che arrivano però nelle braccia di Christensen.

2' - Grande sprint di Kean! L'attaccante viola va via sulla fascia sinistra, entra con decisione in area e dopo un bel doppio passo calcia in diagonale: a negargli il gol è Svarnas, ben appostato.

1' - Partiti! Primo pallone giocato dalla Fiorentina!

18:45 - Rakow in maglia rossa, Fiorentina in tenuta bianca. Squadra disposte sul terreno di gioco, pochissimo al calcio d'inizio.

18:40 - Squadre nel tunnel, a breve in campo. Ecco le formazioni ufficiali:

Rakow (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Lopez, Braut Brunes, Makuch. A disposizione: Trelowski, Czeremski, Mosor, Bulat, Amorim, Leonardo Rocha, Napieraj, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Diaby-Fadiga. Allenatore: Lukasz Tomczyk

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Gosens, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Pochi minuti al fischio d'inizio di Rakow-Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Vanoli cerca il passaggio ai quarti dopo la vittoria per 2-1 maturata all'andata: sfida che sarà visibile in televisione sui canali di Sky Sport, mentre per chi non potrà guardarla è sempre a disposizione la radiocronaca di Radio FirenzeViola. Su FirenzeViola.it, invece, tutti gli aggiornamenti.