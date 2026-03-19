RFV Giorgetti: "Vittoria strameritata. Parisi il simbolo della Fiorentina di Vanoli"

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Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Rakow, Angelo Giorgetti su Radio Firenzeviola ha commentato così il risultato della squadra viola: "Vittoria strameritata, mi sono piaciuti anche i cambi di Vanoli al 60esimo. La Fiorentina ha avuto una sola disattenzione. Questa coppa può salvare l'anima, ora prende valore perché può essere un modo per estrarre orgoglio dopo essere caduti così in basso. Lo spirito di questa squadra ha aperto la porta a un modo diverso di stare in campo. Col Rakow ha sofferto poco. Oggi purtroppo abbiamo visto una delle tante partite di Conference su un campo che in Italia non si vede, con un arbitro che solo a pensare di dare quel rigore dimostra quanta preparazione ha... Questa può essere l'annata buona per salutare la Conference cercando di fare un'impresa. In campionato non è ancora detto nulla ma manteniamo questo piano che può prendere consistenza".

Quanto è prezioso Parisi?

"Uno dei meriti principali di Vanoli. Ora è in una forma fisica eccellente, è stato decisivo anche oggi. Senz'altro uno dei simboli, se non il simbolo, della Fiorentina di Vanoli. Poi sono state tante anche le partite brutte, non dimentichiamolo.