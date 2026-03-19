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La UEFA assegna gol a Piccoli. L'attaccante sui social: "Grazie, Ndour"
La prima rete della Fiorentina contro il Rakow è stata assegnata a Roberto Piccoli. L'attaccante ha deviato nettamente un tiro di Ndour che si è insaccato in rete, e sebbene l'organo internazionale all'inizio avesse assegnato il gol al centrocampista, alla fine ha deciso di premiare il tocco fortuito di Piccoli che anche a Vanoli ha detto di dirlo in conferenza stampa dopo la gara. Poi sui social un selfie con i due protagonisti sorridenti, con Piccoli che ha scritto: "Grazie per il gol, Ndour". Questa l'immagine:
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