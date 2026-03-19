Comuzzo: "Due anni senza Joe? Lottiamo anche per chi ha dato tutto per la Fiorentina"

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Ai canali ufficiali della Fiorentina, Pietro Comuzzo commenta la vittoria sul Rakow: "Abbiamo dato tutto in un campo difficile, sapevamo delle condizioni complicate ma non doveva essere una scusante. Ce l'abbiamo fatta. Un passo alla volta ogni giorno cerchiamo di raggiungere qualcosa di straordinario. Dobbiamo migliorare ancora tanto ma con questa grinta ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Due anni dalla scomparsa di Barone? Sì, oggi era importante vincere e questa era una motivazione in più. Sfortunatamente di queste cose ne sono successe ma andiamo a testa alta anche in memoria di chi ha dato tutto per la Fiorentina".

Come valuta la sua prestazione?

"Il Rakow sapevamo che era una squadra molto fisica, siamo stati bravi a contenerli. La partita è stata ottima a parte un primo tempo un po' così, ma è stato importante reagire dopo il gol preso. Dovevamo passare e ce l'abbiamo fatta".