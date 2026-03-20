Vince con tutti i big, La Nazione: "La Fiorentina ci tiene eccome. Parisi il vero leader"

Vince con tutti i big, La Nazione: "La Fiorentina ci tiene eccome. Parisi il vero leader"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Come all'andata, la Fiorentina batte il Rakow partendo dallo svantaggio. Parte da questa considerazione, stamani, La Nazione, analizzando il successo in Polonia dei viola e il conseguente accesso ai quarti di Conference League. La squadra di Vanoli confeziona la pratica Rakow proprio come nella gara di andata, afferma il quotidiano locale, definendola "una partita non facile, è vero, ma questo va ad accrescere il valore del successo e della qualificazione dei viola".

Il giornale fiorentino riparte poi da una riflessione sull'undici iniziale proposto da Vanoli: "Il tecnico ha schierato tutti i big. Come dire – che poi è il nocciolo del discorso – che la Fiorentina alla Conference ci tiene. Eccome. Protagonisti, Fagioli (un pozzo di idee), Piccoli (sempre più attaccante d’area) e sopratutto Parisi, uomo a tutto campo e a suo modo leader (vero leader) del gioco della Fiorentina. [...] Siamo al 97’ ed ecco il gol-show di Pongracic che mette in porta la palla del 2-1 da centrocampo. Bello e bene così. Sì, alla Fiorentina piace correre in coppa".