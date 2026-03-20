Top FV, la Fiorentina passa a Sosnowiec. Chi il migliore contro il Rakow?

Top FV, la Fiorentina passa a Sosnowiec. Chi il migliore contro il Rakow?
Oggi alle 09:31Notizie di FV
di Redazione FV

Ancora di rimonta, ancora per 2-1. La Fiorentina elimina il Rakow dalla Conference League e accede ai quarti di finale del torneo, dove troverà di fronte il Crystal Palace. A Sosnowiec i viola ribaltano lo svantaggio iniziale come nella gara d'andata, grazie al gol fortuito di Piccoli e alla rete da centrocampo di Pongracic. Come al solito, la nostra redazione vi invita a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A SOSNOWIEC?