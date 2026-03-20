Top FV, la Fiorentina passa a Sosnowiec. Chi il migliore contro il Rakow?
Ancora di rimonta, ancora per 2-1. La Fiorentina elimina il Rakow dalla Conference League e accede ai quarti di finale del torneo, dove troverà di fronte il Crystal Palace. A Sosnowiec i viola ribaltano lo svantaggio iniziale come nella gara d'andata, grazie al gol fortuito di Piccoli e alla rete da centrocampo di Pongracic. Come al solito, la nostra redazione vi invita a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
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Conference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Crystal non deve spaventarcidi Luca Calamai
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1 Conference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Crystal non deve spaventarci
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FirenzeViolaDa Wharton a Mateta, il calcio di Glasner e due titoli in pochi mesi: ecco il Crystal Palace, a cui resta la sola Conference
Lorenzo Di BenedettoQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
Angelo GiorgettiLiberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
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