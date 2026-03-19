Giampaolo sulla salvezza: "Il tempo è tiranno, ma c'è ancora una possibilità"

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Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Cremonese ha deciso di esonerare Davide Nicola dal ruolo di allenatore. Il tecnico è stato sostituito da Marco Giampaolo, che nella giornata di oggi si è presentato in sala stampa. Queste alcune delle sue parole sulla situazione salvezza dei grigiorossi: "Capisco che per chi vive questo ambiente l’attenzione sia tutta concentrata sulla Cremonese, ma io sono stato a casa per trenta giornate e ho visto tutto il campionato. I problemi della Cremo li hanno tutte le altre squadre, è chiaro che noi dobbiamo avere da subito un pizzico di buona forte dalla nostra parte perché il tempo è tiranno. Ma finché il calendario ti dà una possibilità la devi sfruttare, e nel calcio può succedere di tutto: bisogna avere un pensiero positivo e il coraggio giusto di fare le cose, perché possono cambiare.

Capisco che il trend recente abbia fatto perdere fiducia, ma serve trovare la chiave dentro sé stessi sapendo che il calcio riserva sorprese. In Serie A non ci sono partite facili e tutti sono preparati tatticamente, però anche le partite che sembrano impossibili si possono vincere. I problemi della Cremo li hanno anche altri, dobbiamo rendere la vita difficile a chi sta lì fino alla fine e fare la corsa su noi stessi per ritrovare autostima e fiducia. Niente è perduto, si lotta e si combatte".