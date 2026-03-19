Fagioli (Sky): "Conference sempre un obiettivo. Il ruolo? Dico grazie allo staff"

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Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Rakow: "Per noi Cremona è stato un passo fondamentale perché avevamo bisogno di quei punti per uscire dall'apnea in cui siamo da inizio anno. Così siamo potuti venire qua concentrati contro una buona squadra e in un campo in cui non era semplice giocare, ogni volta il pallone saltava. Poi siamo stati bravi a reagire dopo aver preso l'1-0".

La Conference può essere un obiettivo concreto?

"Per me ma anche per il mister e per tutti i compagni lo è sempre stato, anche quando eravamo più in giù in classifica. Ora a maggior ragione. Abbiamo una partita importantissima domenica, poi ci riposiamo sperando che l'Italia vada ai mondiali. Ai quarti sarà tosto affrontare il Crystal Palace, in campionato dobbiamo giocare come nell'ultima partita".

E la Nazionale?

"Ovviamente è un sogno enorme che ho, ora però mi concentro sugli allenamenti e sulle partite con la Fiorentina. Poi deciderà mister Gattuso".

Sei convinto del ruolo ora?

"Mi sto trovando bene in quel ruolo grazie anche allo staff del mister che me l'ha fatto piacere. Sei sempre dentro al gioco e per me quello è fondamentale".

Si sente il cuore di questa Fiorentina?

"Più giochiamo dentro il campo meglio è, poi io sono il play e quindi è chiaro che sono il cuore. Poi ci sono tanti momenti in cui uno si allarga o cerca la conclusione, ci stiamo lavorando molto".