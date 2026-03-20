Fiorentina-Crystal Palace, entrambe le gare si giocheranno alle ore 21
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Saranno entrambe alle ore 21 le due sfide che la Fiorentina giocherà col Crystal Palace ai quarti di finale di Conference League.
Lo ha reso noto in questi minuti il club viola tramite i suoi canali social, ufficializzando quindi date e orari dei due impegni con i londinesi: l'andata si giocherà a Selhurst Park giovedì 9 aprile, il ritorno al Franchi la settimana seguente - 16 aprile, sempre alle ore 21.
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