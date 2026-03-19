RFV Pucci: "La salvezza resta l'obiettivo. È troppo presto per giudicare Paratici"

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Filippo Pucci, presidente dell'Accvc, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni: "Ovviamente sei sempre nel dubbio di capire se ne siamo usciti o no da questa situazione, oppure se siamo alle solite quando si fanno dei bei passaggi e poi dopo si casca in delle partite che ci fanno ritornare alla mente la posizione che abbiamo occupato fino a una settimana. Da una parte c'è una grande voglia di continuare questo percorso in Conference, dall'altra c'è l'occhio vigile su quella che è la cosa principale secondo me cioè la salvezza".

Quale è lo stato del momento?

"Quello in cui la cosa principale a cui teniamo è la salvezza della Fiorentina. Non è che si può far finta che se noi ci salviamo tutto va bene, sarebbe il più grande errore che potremmo commettere. Siamo in questa fase in cui spetta a loro di mostrarci che il percorso che doveva cambiare è cambiato".

Cosa ne pensa dei primi mesi di Paratici?

"Può incidere da un punto di vista psicologico. Sicuramente ci sono degli alti e bassi e mi sembra impensabile che da febbraio ad aprile possano cambiare le cose così in fretta. E' troppo presto per giudicarlo, dobbiamo vederlo in futuro perché non ha avuto ancora abbastanza tempo di lavorare".

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