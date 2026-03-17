Semifinale di Coppa Italia: data e orario del ritorno Juventus-Fiorentina

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La Fiorentina Femminile, che domenica alle 12.30 ospita il Parma per la 17esima giornata di serie A, è ancora in corsa per la Coppa Italia. Il 29 marzo infatti la squadra di Pinones Arce giocherà il ritorno della semifinale della competizione contro la Juventus. Servirà un'impresa, è bene sottolinearlo, perché le bianconere hanno vinto per 2-0 all'andata al Viola Park. La squadra ci crede ma certo allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella (fischio d'inizio alle 18) non sarà così semplice rimontare.