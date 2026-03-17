Semifinale di Coppa Italia: data e orario del ritorno Juventus-Fiorentina
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La Fiorentina Femminile, che domenica alle 12.30 ospita il Parma per la 17esima giornata di serie A, è ancora in corsa per la Coppa Italia. Il 29 marzo infatti la squadra di Pinones Arce giocherà il ritorno della semifinale della competizione contro la Juventus. Servirà un'impresa, è bene sottolinearlo, perché le bianconere hanno vinto per 2-0 all'andata al Viola Park. La squadra ci crede ma certo allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella (fischio d'inizio alle 18) non sarà così semplice rimontare.
📆🏆🇮🇹 Orario ufficiale - Semifinale di ritorno di #CoppaItaliaWomen— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) March 17, 2026
📆 29 Marzo
🆚 Juventus
⏰ H 18.00
🏟 Stadio Pozzo-La Marmora, Biella
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Fiorentina Femminile
Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europadi Angelo Giorgetti
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Copertina
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