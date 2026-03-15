Lombardi: "C'è un po' di rammarico. Ora testa alla partita con il Parma"

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La Fiorentina Femminile trova un punto sul campo della Roma prima in classifica. Ai microfoni della Fiorentina nel post gara, oltre al tecnico viola, ha parlato anche Emma Lombardi, autrice dell'assist per la rete del vantaggio di Janogy: "Sì è stata una partita molto difficile. Abbiamo dimostrato che ci siamo. C'è un po' di rammarico però testa alla prossima partita contro il Parma e comunque siamo contente per questo punto. Sì abbiamo fatto una gran partita e abbiamo dimostrato che siamo cariche e pronte sempre"