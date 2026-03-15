Da Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean

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Il clean sheet di domenica scorsa, una posizione in classifica che se finisse il campionato oggi significherebbe salvezza e, perché no, pure un successo europeo in Conference League contro il Rakow. A 24 ore dal match di Cremona, sfida dai connotati quasi decisivi, in casa viola non mancano appigli per pensare positivo, strada obbligata per presentarsi allo Zini domani sera con il giusto atteggiamento.

Obbligato pragmatismo

Ovvio, il 2-1 di giovedì sera è da tenere inevitabilmente in sospeso, e per la sfida di ritorno che decreterà chi passerà ai quarti di finale e per il diverso valore delle competizioni in questione, ma intanto rappresenta un piccolo passo in avanti lungo la strada di una continuità da raggiungere in fretta, tanto più nell’ultima tranche di gare stagionali. La Fiorentina impaurita e svagata della maggior parte della stagione deve esser per forza accantonata, e dopo tante parole smentite dal campo almeno gli ultimi 180 minuti raccontano un gruppo che pare più consapevole del momento e della posta in palio. Certo, non sono prospettive entusiasmanti, ma chi si aspettava che lottare per la salvezza potesse entusiasmare?

Intanto (ancora una volta) i viola avranno dalla loro l’opportunità di scendere in campo conoscendo già i risultati delle concorrenti. Considerato il successo delsul Parma, e soprattutto quello delsulresta da capire come andrà la gara delcon ile pure quella tra. Insomma la bassa classifica resta in evoluzione, e l’opportunità di mettere in cascina punti pesanti è di nuovo alla portata. Un eventuale risultato positivo, oltre a pregiudicare la posizione die più in generale di tutta la, significherebbe allungare sulla terz’ultima e poter metter nel mirino altre squadre, senza contare che a giudicare da come si presenta il calendario nel finale di stagione sarà beneSulle condizioni della punta resiste la più assolutamista a, e come prima della sfida al ParmaIntanto intorno a Kean cominciano a rimbalzare anche le prime voci di, a cominciare da quelle in arrivo dasponda. Sul futuro della punta pesa indubbiamente l’esito di questo campionato, ma anche quello che sarà il rendimento in maglia azzurra, ma una cosa è già certa, dovesse interrompersi la sua esperienza in viola per la Fiorentina si aprirebbe la ricerca di una nuova punta in grado di assicurare