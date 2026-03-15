Da Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
Il clean sheet di domenica scorsa, una posizione in classifica che se finisse il campionato oggi significherebbe salvezza e, perché no, pure un successo europeo in Conference League contro il Rakow. A 24 ore dal match di Cremona, sfida dai connotati quasi decisivi, in casa viola non mancano appigli per pensare positivo, strada obbligata per presentarsi allo Zini domani sera con il giusto atteggiamento.
Obbligato pragmatismo
Ovvio, il 2-1 di giovedì sera è da tenere inevitabilmente in sospeso, e per la sfida di ritorno che decreterà chi passerà ai quarti di finale e per il diverso valore delle competizioni in questione, ma intanto rappresenta un piccolo passo in avanti lungo la strada di una continuità da raggiungere in fretta, tanto più nell’ultima tranche di gare stagionali. La Fiorentina impaurita e svagata della maggior parte della stagione deve esser per forza accantonata, e dopo tante parole smentite dal campo almeno gli ultimi 180 minuti raccontano un gruppo che pare più consapevole del momento e della posta in palio. Certo, non sono prospettive entusiasmanti, ma chi si aspettava che lottare per la salvezza potesse entusiasmare?
Occhio al calendario
Intanto (ancora una volta) i viola avranno dalla loro l’opportunità di scendere in campo conoscendo già i risultati delle concorrenti. Considerato il successo del Torino sul Parma, e soprattutto quello del Napoli sul Lecce resta da capire come andrà la gara del Cagliari con il Pisa e pure quella tra Genoa e Verona. Insomma la bassa classifica resta in evoluzione, e l’opportunità di mettere in cascina punti pesanti è di nuovo alla portata. Un eventuale risultato positivo, oltre a pregiudicare la posizione di Nicola e più in generale di tutta la Cremonese, significherebbe allungare sulla terz’ultima e poter metter nel mirino altre squadre, senza contare che a giudicare da come si presenta il calendario nel finale di stagione sarà bene avvantaggiarsi il più possibile
Incertezza Kean
Sulle condizioni della punta resiste la più assoluta incertezza mista a prudenza, e come prima della sfida al Parma tutto verrà deciso sul fil di lana. Intanto intorno a Kean cominciano a rimbalzare anche le prime voci di mercato, a cominciare da quelle in arrivo da Milano sponda rossonera. Sul futuro della punta pesa indubbiamente l’esito di questo campionato, ma anche quello che sarà il rendimento in maglia azzurra, ma una cosa è già certa, dovesse interrompersi la sua esperienza in viola per la Fiorentina si aprirebbe la ricerca di una nuova punta in grado di assicurare un’affidabilità sotto porta diversa da quella fin qui fornita da Piccoli
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