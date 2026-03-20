La ribalta coi cambi, incide un'altra tacca: i giudizi su Vanoli dopo il Rakow

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La Fiorentina vince anche a Sosnowiec, elimina il Rakow dalla Conference League e si gode un momento di respiro in vista dell'Inter. Per tutta la stampa sportiva, su questa buona fase della squadra viola c'è la firma di Paolo Vanoli. Le pagelle del giorno dopo premiano ancora una volta l'allenatore, applaudito per approccio e gestione della gara: "Detto, fatto. Voleva la qualificazione e si è visto anche dalla formazione iniziale. Niente di scintillante, ma intanto incide un’altra tacca", scrive su di lui il Corriere dello Sport-Stadio; "Mette in campo i big che però faticano anche per il campo, con i cambi migliora la situazione e porta a casa la qualificazione", la valutazione di Tuttosport.

"Ecco il lato B della Fiorentina, davvero poco affascinante: squadra contratta, che a lungo non gioca, ma reagisce bene dopo il vantaggio polacco e alla fine vince", il parere del Corriere Fiorentino. Infine, La Nazione: "Missione compiuta anche con un po’ di rischi, ma in questa stagione va così. Deve usare il giusto equilibrio per non sprecare troppe energie in vista del campionato, con la salvezza che resta la priorità. I cambi gli danno ulteriormente ragione perché la ribalta ancora una volta e non era certo facile".

Le pagelle di Vanoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 6,5

la Repubblica: 6