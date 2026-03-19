Harrison: "Con la Cremonese una vittoria fondamentale. Ma fa già parte del passato"
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Nel pre gara di Rakow-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha preso la parola Jack Harrison, titolare nel tridente di Vanoli. Queste le sue parole, a partire dalla vittoria con la Cremonese di lunedì: "È stata una vittoria fondamentale, ma ci piace preparare ogni gara nel migliore dei modi. Ormai fa parte del passato, stasera è una competizione in cui vogliamo andare avanti e farlo nel migliore dei modi".
Come l'avete preparata?
"Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà, dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze e mettere in pratica ciò che abbiamo provato in questi giorni"
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