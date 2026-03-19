Rakow-Fiorentina 1-1, Fagioli dalla distanza impegna Zych: viola vicini al gol

Rakow-Fiorentina 1-1, Fagioli dalla distanza impegna Zych: viola vicini al golFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:27Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina a un passo dal gol del vantaggio con Nicolò Fagioli all’83’: azione di Harrison sulla sinistra, palla che arriva al numero 44 che prova ad aprire il destro ma trova la bellissima risposta di Zych che ha respinto il tiro.