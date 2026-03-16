Live Cremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica

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22.42 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.40 - Una parttia perfetta della Fiorentina che grazie alle reti di Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson espugna Cremona e porta a Firenze 3 punti importantissimi. Sono 28 i punti in classifica ora, scavalcato il Lecce e +4 sulla Cremonese.

90' +5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A CREMONA E BATTE UN COLPO IMPORTANTISSIMO IN CHIAVE SALVEZZA!

90' +3' - Punizione per Djuric che colpisce male. Si avvicina la linea del traguardo per la Fiorentina.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Okereke! Stop e girata in area, la conclusione è centrale e De Gea blocca.

88' - Cambio nella Fiorentina: fuori Ranieri, dentro Fabbian.

86' - Dodo scatenato lancia un contropiede e provba a servire Piccoli ma il cross viene allontanato da Vandeputte. Poi ci prova con l'esterno Fagioli ma colpisce male.

83' - Zerbin ci prova al volo da lontano, palla direttamente fuori. Scorre il cronometro e si avvicina una vittoria fondamentale per la Fiorentina.

81' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori proprio Gosens, visibilmente dolorante, e Parisi, dentro Fazzini e Rugani.

80' - Cambio nella Cremonese: entra Terracciano al posto di Ceccherini.

79' - Occasione Cremonese! Gosens ci immola e salva su Zerbin ma finisce con il fianco sul palo. Che dolore per il tedesco, deve entrare lo staff medico.

76' - Vandeputte calcia verso la porta da punizione lointanissima, palla in curva.

75' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Ndour e Harrison, fuori Mandragora e Gudmundsson.

73' - Tacco di Grassi che termina direttamente tra le braccia di De Gea.

70' - In un momento complicato la Fiorentina allunga ancora! Grande azione con un doppio tacco, prima di Brescianini e poi di Piccoli per liberare Gudmundsson: l'islandese con un destro a giro infila il pallone all'angolino. Fiorentina 4, Cremonese 1.

70' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!! SEGNA GUDMUNDSSON!!

69' - Occasionissima per Grassi! Liberato da una sponda di Djuric, il centrocampista grigiorosso spara alto da due passi.

68' - Mandragora dalla distanza! Stavolta calcia rasotterra ma fuori di poco.

66' - Fagioli salva sulla linea! Cross da corner che viene deviato, il centrocampista viola salva con il petto.

65' - Djuric! Colpisce forte di testa ma non trova la porta non di poco. Brivido però per la Fiorentina.

62' - Cambio nella Cremonese: fuori Maleh, dentro Vandeputte.

60' - Mandragora! Bel tiro dalla distanza, stavolta Audero ci mette la mano di richiamo.

59' - Parisi in pressing su Audero costringe il portiere al grandissimo rischio, alla fine la mette in corner.

57' - Gudmundsson si perde Ceccherini in area, il difensore mette in mezzo e trova Okereke che da due passi fa gol. La Cremonese riapre la partita.

57' - GOL DELLA CREMONESE. Okereke accorcia le distanze.

57' - Parisi ci prova dalla distanza, conclusione centrale facile preda di Audero.

55' - Altro colpo di testa in area per la Cremonese, stavolta con Okereke che però colpisce ancora peggio. Palla a De Gea.

54' - Grassi colpisce di testa in area ma il pallone termina fuori non di poco. Era una buona occasione per la Cremonese.

52' - Cross pericoloso di Dodo che però finisce tra le braccia di Audero. Sul ribaltamento di fronte grande intervento di Ranieri su Floriani Mussolini.

49' - Grande azione di Dodo che parte come un treno su un passaggio di Gudmundsson, mette a sedere prima Floriani Mussolini, poi a tu per tu con Audero suolata a saltare il portiere e anche Maleh, poi con il mancino mette in rete a porta vuota. Fiorentina sul 3-0 a Cremona!

49' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! UNA MERAVIGLIA DI DODO IN CONTROPIEDE!

45' - SI RIPARTE! Con due cambi per la Cremonese: dentro Okereke e Grassi, fuori Bondo e Thorsby.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Fiorentina praticamente perfetta, avanti 2-0 all'intervallo. Reti di Parisi e Piccoli.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

41' - Fagioli prova a sorprendere Audero calciando in porta da corner, palla però sull'esterno della rete.

40' - Cross di Fagioli che per poco non arriva a Brescianini, palla in corner.

38' - Rischia la Fiorentina su un cross che attraversa tutta l'area viola. Poi Barbieri spara altissimo.

36' - Rientra in campo il centrocampista, sembra in grado di continuare senza problemi.

35' - Mandragora a terra dopo esser caduto male nella propria area salvando su un cross. Problema alla spalla, per ora esce dal campo.

33' - Movimento perfetto di Piccoli che si libera in profondità e viene servito perfettamente da Gosens: l'attaccante a tu per con Audero con il mancino alza un po' il pallone e mette in rete. Doppio vantaggio Fiorentina!

33' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!! LA FIORENTINA RADDOPPIA CON PICCOLI!

30' - Cremonese che ha un po' subito il colpo, gestisce bene palla la Fiorentina ora.

27' - Giallo per Bondo che trattiene vistosamente Fagioli lanciato in profondità-

25' - La Fiorentina stappa la partita all'improvviso! Bellissima azione sull'asse Dodo-Fagioli-Mandragora, il numero 8 trova Parisi che entra in area, punta Floriani Mussolini e si sposta il pallone sul destro calciando rasoterra: palla sotto le gambe di Audero. E Fiorentina in vantaggio!

25' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA PARISI!!

23' - Ritmi bassi ora allo Zini con la Fiorentina che prova regolarmente il lancio per Piccoli senza però riuscire mai a trovare l'attaccante.

20' - Mandragora prova la semirovesciata su un buon cross di Brescianini ma colpisce solo Maleh. Fallo per la Cremonese.

19' - Piccoli fin qui forse si prende la palma di peggiore in campo, sbaglia l'ennesimo movimento su un pallone profondo di Parisi e i due si becchettano.

16' - Buon lancio di Ranieri per Gudmundsson che scappa bene alle spalle della difesa, il suo tocco per Piccoli però è corto e l'attaccante commette fallo.

13' - Parisi perde tre palloni, due a centrocampo e il terzo sbagliando un'imbucata per Dodo. Non ha iniziato bene l'esterno viola, ma in generale tutta la Fiorentina sta facendo fatica.

9' - Contropiede pericolosissimo preso dalla Fiorentina, con Mandragora che riesce ad allontanare in extremis in area. Ma la squadra viola dietro non ha iniziato affatto bene come attenzione.

8' - Niente rigore, anche dopo il controllo al VAR.

7' - Occasione Fiorentina! Doppio calcio di rigore chiesto dai viola per due contatti in area, poi Parisi calcia con il destro, deviato in corner.

4' - Risponde dalla parte opoosta la Fiorentina prima con Ranieri che viene murato in area, poi Parisi ci prova dopo uno stop col petto ma spara in curva dal limite dell'area.

2' - De Gea salva subito su Bonazzoli! La difesa della Fiorentina si addormenta dopo un corner allontanato, l'attaccante grigiorosso si trova a tu per tu con De Gea da posizione defilata e gli calcia addosso. Si salvano i viola.

1' - Subito un lancio lungo per Djuric, steso da Pongracic con una spallata prima di saltare.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in completo bianco.

Allo Zini ci si gioca la salvezza! Alle 20.45 Cremonese e Fiorentina scendono in campo per 3 punti che valgono (quasi) una stagione. Quartultima contro terzultima che con una vittoria potrebbero scavalcare o agganciare il Lecce a meno di 10 giornate dalla fine della stagione. Il pallone peserà e non poco, lo sa Vanoli, che dopo il pari interno con il Parma e la vittoria contro il Rakow spera di vincere anche in campionato, così come lo sa Nicola che ha raccolto 4 punti nelle ultime 14 giornate. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri, Djuric, Bonazzoli. All. Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.