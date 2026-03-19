Rakow-Fiorentina, al 45' è solo 0-0 ma ci sono tre occasioni per i viola

vedi letture

Finisce con uno scialbo 0-0 il primo tempo di Sosnowiec tra il Rakow e la Fiorentina nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Gara fin qui piuttosto noiosa con le migliori chance che però sono capitate sui piedi dei viola, che non hanno però brillato nel gioco: già al 2’ Kean ha concluso due volte in porta senza fortuna, lo stesso ha fatto dopo la mezz’ora su un’imbeccata di Fagioli mentre in pieno recupero è stato lo stesso Fagioli ad impegnare seriamente Zych. Per i polacchi tanto possesso palla ma nessuna vera chance per sbloccare la partita.