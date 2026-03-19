Comuzzo (Sky): "Mi aspetto sempre di più da me stesso. Ora siamo più sereni"

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Dalla Polonia parla a Sky Sport Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. Queste le sue parole dopo il passaggio del turno in Conference League: "È stata una stagione un po' travagliata dall'inizio e stiamo cercando di rimetterla in piedi. La Conference è un obiettivo della stagione e cerchiamo di andare più avanti possibile cercando di arrivare fino in fondo e magari vincerla".

Si aspettava di più da se stesso in questa stagione?

"Sì, mi aspetto ogni giorno di più perché provo sempre a migliorare qualcosa. So che è un lavoro lungo da fare, sono convinto però che tramite la costanza e il lavoro si possono ottenere ottimi risultati".

Vi è venuta voglia di vincere la Conference?

"Diciamo che la voglia c'è sempre stata. Con le prestazioni cerchiamo di mostrare la squadra che siamo e di andare avanti. Credo che si veda, sia in campionato che in coppa".

Siete più sereni?

"Vincere qualche partita in più ci dà un po' di serenità di giocare con la testa un po' più libera e magari giochiamo un po' meglio. Vincere aiuta a vincere e anche ad essere sereni".