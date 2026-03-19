Rakow-Fiorentina 1-1, la pareggia Ndour al 68': tiro deviato da Piccoli

Rakow-Fiorentina 1-1, la pareggia Ndour al 68': tiro deviato da PiccoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:16Primo Piano
di Redazione FV

Al 68’ la Fiorentina trova finalmente il gol del pareggio con Cher Ndour, autore della rete - come all’andata - dell’1-1. Azione in verticale dei viola con la sfera che arriva al classe 2004 che dalla distanza va al tiro e, sfruttando una deviazione di Piccoli, trova il meritato pari.