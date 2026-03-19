FirenzeViola Rakow-Fiorentina non sarà in chiaro: ecco dove vederla

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Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina sarà visibile in esclusiva sui canali di SkySport e in streaming su Now Tv, accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca da Sosnowiec del nostro Tommaso Loreto, tutto su Radio FirenzeViola!