Arthur brilla al Gremio e sogna di tornare in Serie A: "Io il regista di Spalletti? Vedremo"

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Tra i giocatori rinati nel 2026, c'è sicuramente Arthur Melo. Con 11 presenze, un gol, il 95% dei passaggi riusciti - 134 dei quali nell’ultimo terzo di campo -, il regista del Gremio sta portando avanti una stagione in grande spolvero e per l'ex viola non è escluso un rientro alla Juventus la prossima estate, essendo in prestito in Brasile ma di proprietà dei bianconeri. Lo stesso play maker, ex Fiorentina, ha parlato oggi del richiamo della Serie A nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. Pizarro e Lobotka si sono esaltati con Spalletti giocando un calcio basato su possesso palla e intelligenza tattica. Non è assurdo pensare che potrei adattarmi bene. Vedremo".

Arthur fa poi una digressione sui suoi ex tecnici, rispondendo alla domanda "chi è che l'ha trattato peggio?" posta dal quotidiano: "Nessuno mi ha trattato male, ma alcuni hanno capito meno di altri il mio calcio. Ma non fatemi andare oltre, adesso voglio pensare solamente positivo. Alla Juventus ho anche tanti amici. Alcuni li ho ritrovati in Brasile, per esempio Danilo".