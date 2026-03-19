Rakow-Fiorentina 1-1, nel finale c'è spazio anche per Gud e Mandragora

Rakow-Fiorentina 1-1, nel finale c'è spazio anche per Gud e MandragoraFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:34Notizie di FV
di Andrea Giannattasio

Ultimi due cambi per la Fiorentina: al 91’ entrano in campo Rolando Mandragora ed Albert Gudmundsson al posto di Nicolò Fagioli e Jack Harrison.