FirenzeViola Verso la rivoluzione: la Fiorentina mette nel mirino Mijnans dell'AZ

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La Fiorentina guarda al mercato internazionale e mette nel mirino Sven Mijnans, trequartista classe 2000 in forza all’AZ Alkmaar. Il giocatore, impiegato anche come mezzala offensiva e numero 10, si è messo nuovamente in mostra segnando nell’ultima gara di Conference League contro lo Sparta Praga. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il club viola è tra i più interessati al profilo dell’olandese, che potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità in vista della prossima stagione. Mijnans sta vivendo un’annata particolarmente brillante, con numeri che parlano chiaro: 16 gol e 8 assist complessivi.

Sul giocatore non c’è solo la Fiorentina. Anche il Bologna avrebbe messo gli occhi su di lui, seguendo una linea già tracciata dal ds Giovanni Sartori, noto per aver spesso pescato talenti dal campionato olandese. Il valore di mercato del fantasista si aggira intorno ai 15 milioni di euro e l’estate potrebbe essere il momento giusto per un suo approdo in Serie A.