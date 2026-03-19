Rakow-Fiorentina 0-0, i polacchi perdono capitan Tudor per infortunio al 18'

Rakow-Fiorentina 0-0, i polacchi perdono capitan Tudor per infortunio al 18'FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:05Notizie di FV
di Redazione FV

Primo cambio formato per il Rakow, che perde per infortunio il suo capitano al 18’: si è infatti fatto male Tudor che è costretto ad ucire dal campo e a lasciare il posto a Mosor. La fascia passa ora sul braccio di Ivi Lopez. Una brutta notizia per la formazione polacca, che ha perso un suo titolare. 