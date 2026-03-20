La Fiorentina passa, CorSport: "Non una grande prova, ma è una settimana da ricordare"

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"Una reazione convincente". Il Corriere dello Sport-Stadio utilizza questo titolo per commentare, nelle sue pagine odierne, la vittoria della Fiorentina sul campo del Rakow in Conference League, dove i viola hanno conquistato i quarti di finale: "Per una squadra che in campionato ha perso ventidue punti da situazioni di vantaggio è una settimana da ricordare", inizia l'editoriale di Alberto Polverosi. Che poi fa una disamina sul match: "Non è stata una grande Fiorentina, pur nella sua modestia tecnica il Rakow le ha reso la vita un po’ complicata, ma già nel primo tempo le poche vere occasioni sono state tutte dei viola. [...] Due su tutti, Ranieri e Parisi che Vanoli ha schierato a sinistra come terzino e poi ha spostato di nuovo a destra come ala, ben sapendo che la condizione dell’ex empolese avrebbe consentito alla squadra di attaccare con forza, velocità e insistenza. E’ stato il migliore in campo. La “nuova” Fiorentina (o se vogliamo la riedizione della Fiorentina di una settimana fa) si è vista dopo il gol dei polacchi al primo minuto del secondo tempo".

Infine, il quotidiano chiude con un pensiero particolare sulla formazione titolare: "C’è un altro aspetto su cui è giusto soffermarsi. Ieri, a inizio partita, la Fiorentina aveva in campo otto italiani: Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fagioli, Fabbian, Ndour, Fazzini e Kean. Non è una novità, è stata una scelta del cub nel mercato estivo e invernale, però vale la pena rimarcarla. Italiani e giovani, non tutti pronti, non tutti dal domani assicurato, ma vanno aspettati (parliamo di Fazzini, Ndour, Comuzzo, Fabbian), possono diventare il futuro della Fiorentina. Per il futuro più vicino c’è invece il Crystal Palace. Dai quarti la Conference sale di livello. Ora però testa al campionato, l’Inter e la trasferta di Verona arrivano prima degli inglesi e non solo come calendario".