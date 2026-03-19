Rakow-Fiorentina 1-2, dalla distanza Pongracic (a porta vuota) firma il sorpasso

Rakow-Fiorentina 1-2, dalla distanza Pongracic (a porta vuota) firma il sorpassoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:42Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina al 97’ trova il gol del 2-1 con Marin Pongracic! Nell’azione dell’assedio finale del Rakow, Zych esce dai pali per andare a staccare in area ma la palla arriva sui piedi dei viola con Pongracic che si vede recapitare il pallone e va al tiro da 50 metri: con la porta vuota, la palla scivola docile docile in rete per il sorpasso viola.