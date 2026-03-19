Dagli inviati Fagioli: "Il sogno resta salvarsi. C.Palace fortissimo, gol di Pongracic assurdo"

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Dalla zona mista in Polonia, Nicolò Fagioli ai media presenti tra cui Firenzeviola.it parla così: "Venire qui è un campo difficile perché si faceva veramente fatica a giocare a calcio. Siamo stati bravi sulle seconde palle, poi nel secondo tempo siamo partiti male ma abbiamo dominato la partita e vinto su un campo complicato".

Quanto è importante la continuità?

"Tantissimo perché siamo in apnea da inizio campionato. Vincere con la Cremonese è stato fondamentale ma non dobbiamo mollare perché è ancora lunghissima. Dobbiamo uscire il più possibile da quella zona lì".

Il sogno è la Conference?

"Il sogno è salvarsi in campionato. Dopo un'annata complicatissima quello è l'obiettivo, poi ai quarti ora c'è il Crystal Palace che è fortissimo".

Calcia di più da fuori.

"Vanoli me lo chiede tanto, ci sto lavorando e sto migliorando".

Ora c'è l'Inter.

"La partita si prepara da sola. Pur avendo giocato giovedì daremo tutto per conquistare punti in classifica fondamentali".

Com'è il clima in spogliatoio?

"Siamo molto contenti perché sapevamo che qui non era facile. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Ha detto qualcosa a Pongracic per il gol?

"Assurdo il gol che ha fatto (ride, ndr). Scherzo, è fortissimo e meritava questa gioia. Siamo contenti per lui".

Meglio lo Jagiellonia o il Rakow?

"Entrambe partite molto dure, venire in Polonia a giocare non è mai semplice".