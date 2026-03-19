Ora tocca a Roma-Bologna, le formazioni ufficiali del "derby" d'Europa League

Ora tocca a Roma-Bologna, le formazioni ufficiali del "derby" d'Europa League
Oggi alle 20:55News
di Redazione FV

Alle ore 21 scendono in campo Roma e Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in un derby tutti italiano che sancirà chi potrà approdare ai quarti della competizione. Si gioca all'Olimpico dopo il pareggio per 1-1 dell'andata al Dall'Ara. Queste le scelte di mister Gasperini e Italiano: da una parte Koné viene schierato titolare seppur non al meglio, mentre El Shaarawy rimpiazza Pellegrini con Pisilli alle spalle di Malen; sul fronte opposto, Ravaglia sostituisce l'infortunato Skorupski e Vitik viene confermato in difesa nonostante il recupero di Heggem.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.