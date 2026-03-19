Ora tocca a Roma-Bologna, le formazioni ufficiali del "derby" d'Europa League
Alle ore 21 scendono in campo Roma e Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in un derby tutti italiano che sancirà chi potrà approdare ai quarti della competizione. Si gioca all'Olimpico dopo il pareggio per 1-1 dell'andata al Dall'Ara. Queste le scelte di mister Gasperini e Italiano: da una parte Koné viene schierato titolare seppur non al meglio, mentre El Shaarawy rimpiazza Pellegrini con Pisilli alle spalle di Malen; sul fronte opposto, Ravaglia sostituisce l'infortunato Skorupski e Vitik viene confermato in difesa nonostante il recupero di Heggem.
Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna
ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati