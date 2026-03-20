"Limiti evidenti, ma questa Conference è una grande occasione": il commento del CorFio

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"Avanti con qualche affanno, ma con l’ennesima conferma che nonostante le difficoltà di questa stagione, emerse anche ieri sera, questa Conference così povera di qualità e valori tecnici può rappresentare davvero una grande occasione". Comincia così il commento del Corriere Fiorentino alla vittoria della Fiorentina di ieri sera, quando i viola hanno vinto in casa del Rakow e centrato i quarti di finale di Conference League. "Anche ieri la Fiorentina ha mostrato limiti evidenti un po’ in tutti i reparti - continua il pensiero del quotidiano locale, a firma di Ernesto Poesio -, Vanoli stavolta aveva deciso di mandare in campo praticamente la Fiorentina migliore, rispolverando Kean e affidando le chiavi del centrocampo all’imprescindibile Fagioli. Un segnale chiarissimo, dopo i turnover massicci delle precedenti gare europee con un doppio significato: la coppa a questo punto deve essere un obiettivo da provare a perseguire. Non è stata certamente una bella partita questo ritorno di Conference, ma è anche vero che fino a oggi sono state poche le gare entusiasmanti in questa competizione".

Il Corriere, poi, si affaccia sull'imminente incrocio col Crystal Palace, prossimo avversario dei viola nel torneo, e sullo scontro con l'Inter in programma domenica sera a Firenze: "Una doppia sfida con un piccolo vantaggio per i viola: la possibilità di giocare il decisivo ritorno al Franchi. Prima però c’è da rituffarsi in campionato, con l’Inter come prossima avversaria. Una partita proibitiva, ma i viola non hanno nulla da perdere. E un risultato positivo regalerebbe un bel pezzo di salvezza per poi dedicare il finale di stagione all’avventura europea. Una prospettiva impensabile solo qualche settimana fa".