Il Caffè Nero Bollente: "Vanoli la copertina di ieri sera: bravo nei cambi e nel gestire Kean"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della vittoria della Fiorentina sul Rakow, concentrandosi sulle scelte di Paolo Vanoli: "A questo giro, Vanoli mi è piaciuto prima della partita - perché ha mandato in campo i migliori -, durante - perché ha fatto molto bene i cambi - e dopo. Ha gestito bene il capitolo non semplice della rabbia di Kean dopo la sostituzione.

In una Fiorentina che tiene vivo il sogno Conference, la copertina se la prende proprio Vanoli". Ecco il video: