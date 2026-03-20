Fuori dal gioco, trotterella a metà campo: ancora sonore bocciature per Fabbian

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C'è anche qualche nota dolente nella serata di Sosnowiec, dove la Fiorentina ha battuto il Rakow accedendo ai quarti di Conference. Perché se il risultato premia la squadra di Vanoli, non tutti i viola sono stati autori di grandi prestazione. In particolare, continua a non convincere Giovanni Fabbian, bocciato ancora una volta dalla critica: "A lungo fuori dal gioco, non si smarca e non detta il passaggio. Cambia marcia nella ripresa ma può fare di più", scrive La Gazzetta dello Sport; "Ma cosa sta succedendo a questo promettente ragazzo? Difficile saperlo. Resta comunque quella strana sensazione che abbia qualità importanti senza al momento riuscire a svilupparle. Incrocia dalle parti di Repka che almeno in avvio è il più vivace. Ci mette corsa e impegno, come sempre. Tuttavia non riesce a cambiare passo e resta sempre sull’orlo delle iniziative", il pensiero de La Nazione.

Più semplice e schietto invece il parere del Corriere Fiorentino: "È davvero una buona idea cercare di farne una mezzala?". E anche per la Repubblica le cose non funzionano: "Non bene. Ennesima partita in chiaroscuro in cui trotterella in mezzo al campo senza trovare la giusta collocazione. Non cresce neppure quando la Viola alza i giri". Le pagelle di Fabbian:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 5

la Repubblica: 5