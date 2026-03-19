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Gosens scherza con Pongracic: "Pensavo di aver visto abbastanza..."

Gosens scherza con Pongracic: "Pensavo di aver visto abbastanza..."
Ieri alle 23:45News
di Redazione FV

Robin Gosens attraverso i propri canali social ha scherzato sulla rete di Pongracic arrivata al 97esimo che ha deciso la sfida contro il Rakow vinta 2-1 dalla Fiorentina a Sosnowiec. "Ho già visto abbastanza - scrive l'esterno tedesco pubblicando un selfie con il compagno dagli spogliatoi - però Pongracic che fa un gol da metà campo mi mancava ancora. Si vola ai quarti con il mio brudi". Il tutto condito da grandi sorrisi da parte dei due giocatori gigliati.