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Gosens scherza con Pongracic: "Pensavo di aver visto abbastanza..."
Robin Gosens attraverso i propri canali social ha scherzato sulla rete di Pongracic arrivata al 97esimo che ha deciso la sfida contro il Rakow vinta 2-1 dalla Fiorentina a Sosnowiec. "Ho già visto abbastanza - scrive l'esterno tedesco pubblicando un selfie con il compagno dagli spogliatoi - però Pongracic che fa un gol da metà campo mi mancava ancora. Si vola ai quarti con il mio brudi". Il tutto condito da grandi sorrisi da parte dei due giocatori gigliati.
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Conference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Crystal non deve spaventarcidi Luca Calamai
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