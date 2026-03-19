FirenzeViola Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle: Parisi suona la carica, Ndour si conferma, ok Piccoli e Fagioli

vedi letture

CHRISTENSEN - Respinge coi pugni una punizione da posizione defilata, poi rischia qualcosa in uscita ringraziando la chiusura di Ranieri. Tutt’altro che impeccabile sul tiro di Strùski è bravo a non stendere Braut Brunes in occasione del rigore poi negato con il Var, 6

DODÒ - Cerca qualche discesa delle sue ma senza grandi fortune nel corso della prima frazione di gioco. Più difensivo nella ripresa, 6

Dal 42’st PONGRACIC - Non entra benissimo in partita ma trova il gol che chiude il discorso qualificazione, 6,5

COMUZZO - Tiene d’occhio Braut Brunes con buon profitto nel primo tempo. Poche sbavature anche nella ripresa, 6

RANIERI - Buona chiusura su un cross dalla sinistra prima di subire anche fallo. Si ripete nel secondo tempo tenendo alta la guardia sui tentativi del Rakow, 6

PARISI - Torna a fare il terzino sinistro e dopo una ventina di minuti è buona la sua ripartenza anche se al momento del cross non è preciso. Subito il gol ci prova con un tiro dal limite che il portiere polacco manda in corner. Resta tra i più attivi e avvia l’azione del pareggio oltre ad arrivare nuovamente al tiro più tardi. E’ lui a suonare la carica, 7

FABBIAN - Prima mezz’ora nell’ombra, poi sul finire di primo tempo cerca il tiro appena dentro l’area ma spedisce quasi in fallo laterale. Non va meglio nel secondo tempo quando è in difficoltà nel trovare spazi e tempi per il tiro, 5

FAGIOLI - Titolare a dispetto della sfida all’Inter di domenica non è favorito dal terreno di gioco ma dopo la mezz’ora offre un buon pallone a Kean. Più continuo nel secondo tempo arriva anche al tiro prima di essere sostituito, 6,5

Dal 45’st MANDRAGORA - S.v.

NDOUR - Primo tempo un po’ troppo in sordina, poi in avvio di ripresa lascia troppo spazio a Strùski che firma il vantaggio polacco. Si riscatta con il tiro deviato che vale il pareggio dei viola, 6,5

HARRISON - Gioca abbastanza coperto nella prima mezz’ora dando aiuto alla linea difensiva e agendo quasi da quinto difensore, ma quando deve arrivare al cross è raramente preciso. Nel secondo tempo va un po’ meglio sulla sinistra ma non è abbastanza, 5,5

Dal 45’st GUDMUNDSSON - S.v.

KEAN - Biglietto da visita offerto dopo pochi minuti con un doppio passo dentro l’area e tiro ribattuto dalla difesa al termine di un’azione personale. Ci riprova al volo su invito di Fagioli ma senza dar troppa forza al tiro. Contando che era al rientro è un’ora di gioco sufficiente, 6

Dal 15’st PICCOLI - Dopo poco dal suo ingresso di testa, su cross di Gosens, centra la base del palo, di lì a poco anche la sponda per il tiro vincente di Ndour, 6,5

FAZZINI - Poca qualità nei primi 45 minuti, e più o meno stessa musica nella ripresa fino al momento del cambio, 5

Dal 15’st GOSENS - Suo il traversone per Piccoli che colpisce il palo al ventesimo della ripresa, 6

VANOLI - Accantona il turnover per rilanciare Kean dal primo minuto insieme a Fagioli, dietro ci sono Ranieri e Parisi, in mezzo Fabbian e Ndour. Nel primo tempo è il Rakow a far possesso palla ma la Fiorentina ad arrivare al tiro anche se di grandi occasioni non ce ne sono. Incassato il gol polacco in avvio di ripresa inserisce Gosens e Piccoli per Fazzini e Kean e dopo aver alzato il baricentro la sua squadra trova il pari con un tiro di Ndour deviato. Dopo i cambi (entrano anche Mandragora, Gudmundsson e Pongracic) la Fiorentina sale in cattedra e porta a casa la qualificazione dando continuità agli ultimi risultati, 6,5