Rakow-Fiorentina 1-1, dentro anche Pongracic all'88', fuori Dodo

Rakow-Fiorentina 1-1, dentro anche Pongracic all'88', fuori DodoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:31Notizie di FV
di Redazione FV

Altro cambio per la Fiorentina: all'88' dentro Marin Pongracic al posto di Dodo. I viola chiudono dunque la partita con la difesa a tre.