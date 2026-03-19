Runjaic su Zaniolo: "È molto migliorato. Incrocio le dita per lui in ottica nazionale"

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L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic ha parlato del rendimento di Zaniolo e delle suo possibilità di entrare nella lista dei convocati di Gattuso. Queste alcune delle sue parole sull'ex viola: "Zaniolo qui sta fornendo prestazioni solide, giocando buone partite, sta lavorando in maniera dura, se paragoniamo questo Zaniolo a quello del passato è un ragazzo che sta lavorando molto per migliorare.

Questo è dimostrato anche da fatti e dati, non avesse portato in campo la giusta intensità ed energia non avrebbe giocato così tanto con noi. Noi lo spingiamo ogni giorno, nel mondo del calcio non si possono mai sapere, le cose possono sempre cambiare da un giorno all'altro, incrocio le dita per lui in ottica anche convocazione in nazionale e speriamo che possa continuare ad attestarsi su buoni livelli".