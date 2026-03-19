Vanoli (ACF): "Fatto un altro step. Ecco perché ero scatenato a bordo campo"

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Paolo Vanoli si è soffermato anche ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina per commentare il passaggio del turno in Conference: "Sapevamo che era una partita difficile anche per un campo che aiutava il loro gioco sulle spizzate. Siamo stati bravi a reagire e poi portare a casa la vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi perché giocare a Cremona e poi ripetere la prestazione dopo due giorni è un altro step".

Era scatenato a bordo campo.

"Questi ragazzi hanno bisogno di tenere alta l'attenzione, soprattutto su un campo del genere. Dovevamo sapere che poteva essere una partita sporca, poi siamo un gruppo che ha dimostrato che chi gioca si deve conquistare il posto".

Chi è entrato dalla panchina ha dato una spinta in più.

"Ringrazio i tifosi perché è sempre un piacere vederli con noi. In campo abbiamo bisogno di tutti e chi entra deve dare quel qualcosa in più, dobbiamo essere sempre pronti".