Rakow-Fiorentina 1-0, che sfortuna per i viola: palo di Piccoli al 66'
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Altra chance da gol per la Fiorentina che con Roberto Piccoli centra la base del palo dopo un cross dalla sinistra al 66’: il centravanti si era liberato bene e in elevazione ha colpito al meglio la sfera che però ha toccato il palo alla destra di Zych.
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