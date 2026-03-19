Rakow-Fiorentina 1-0, che sfortuna per i viola: palo di Piccoli al 66'

Rakow-Fiorentina 1-0, che sfortuna per i viola: palo di Piccoli al 66'FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:14Notizie di FV
di Redazione FV

Altra chance da gol per la Fiorentina che con Roberto Piccoli centra la base del palo dopo un cross dalla sinistra al 66’: il centravanti si era liberato bene e in elevazione ha colpito al meglio la sfera che però ha toccato il palo alla destra di Zych.