FirenzeViola FIFA, svolta nel femminile. Obbligatorio avere due donne negli staff tecnici di cui una allenatrice o vice

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Il Consiglio Direttivo della FIFA ha ufficialmente introdotto una norma che riguarda la presenza di donne su panchine e negli staff tecnici delle squadre Nazionali e anche di club. Ogni squadra dovrà per forza assumere due membri di sesso femminile all’interno degli staff tecnici degli allenatori, ed una delle due figure dovrà ricoprire il ruolo o di guida tecnica o di allenatrice in seconda. La norma nasce dalla necessità di aumentare la presenza femminile all’interno del calcio femminile stesso che, basti guardare alla nostra Serie A, predilige ancora guide tecniche maschili e dispone di pochissime presenze femminili all’interno degli staff tecnici. Il provvedimento però rischia di diventare a sua volta un boomerang se prima non si concede tempo alle donne stesse di prepararsi per affrontare tali ruoli, soprattutto in Italia che nel calcio ne circolano ancora troppo poche.

La decisione approvata dal Consiglio nasce da una serie di fattori: in primis il dato statistico della presenza di commissari tecnici donne – e nei vari staff – nell’ultima edizione dei Mondiali di calcio femminile disputati in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. In seguito dalla volontà del Presidente della FIFA stesso, Gianni Infantino, sostenitore e promotore della riforma in tutti i suoi aspetti e, infine, dal grido d’allarme lanciato dall’ex CT degli Stati Uniti, Jill Ellis, che – come abbiamo detto poc’anzi – conferma la scarsa presenza di donne nel mondo del calcio femminile e la necessità di arrivare il prima possibile ad un riequilibrio della situazione.

La palla ora passa alle varie Federazioni calcistiche, europee e non solo, che dovranno accogliere al norma, approvarla e farla rispettare a tutti i club e alle varie selezioni nazionali. E soprattutto bisognerà vedere quanto tempo occorrerà per garantire a tutte le squadre un numero sufficiente di donne da poter inserire all’interno dei vari staff tecnici. Il primo banco di prova sarà il Mondiale Under 20 che si disputerà a settembre in Polonia. IL CT Corradini dovrà trovare inserire due nuovi innesti nel suo staff e concedere ad una di loro la posizione di vice allenatore.