Vanoli elimina il Rakow, Repubblica: "Rimonta grazie a lui. Sposta l'inerzia a gara in corso"

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La notte di Sosnowiec è stato un altro passo compiuto dalla Fiorentina verso Lipsia. la Repubblica (ed. Firenze) attacca così il proprio commento al 2-1 rifilato ieri sera al Rakow, con i viola che hanno centrato i quarti di finale di Conference League. Una partita pazza - prosegue il quotidiano fiorentino - in cui i viola vincono grazie a un gol da centrocampo di Pongracic sull’ultimo pallone dopo aver ripreso una contesa scivolata via a inizio secondo tempo.

Una rimonta, la seconda in due gare con il Rakow, che per il giornale locale è "frutto delle scelte di Vanoli, abile a cambiare a gara in corso e a spostare l’inerzia di un primo tempo ancora una volta non all’altezza. Giocato in gestione e con presunzione, con una svolta arrivata soltanto dopo lo svantaggio. Poi, con Piccoli, con Gosens, con le folate di Parisi a destra, ormai insostituibile e imprescindibile, il pareggio di Piccoli, occasioni per il 2-1 e punto decisivo segnato nel recupero". Il sogno Conference può così continuare, con un trofeo nell’anno del centenario che rappresenterebbe il finale migliore di una stagione complicata, dove la continuità mentale nei novanta minuti continua a mancare - il commento del quotidiano -.