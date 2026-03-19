FirenzeViola Bocelli: "Scudetto per la mia Inter? Aspetto, sono scaramantico. Viola la mia seconda squadra"

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Fiorentina-Inter si avvicina e sarà seguita con particolare attenzione anche da... Andrea Bocelli. Sì, il Maestro è un tifoso nerazzurro ma nutre grande affetto anche verso i viola. "Sarò un po' combattuto perché la Fiorentina è la mia seconda squadra, visto che la tifava mio babbo. E poi comunque siamo toscani... Devo dire che quest'anno la Fiorentina non è andata bene e mi dispiace molto", ha raccontato ai nostri microfoni a margine della cena di beneficenza in Palazzo Vecchio a favore della Fondazione Amici del Pronto Soccorso. "Sono un po' scaramantico - spiega parlando della concreta ipotesi scudetto - Non puoi dire gatto se non ce l'hai nel sacco, si ripete spesso in questi casi. Per ora abbiamo otto punti di vantaggio, riteniamoci contenti. Ma non fido.

Certo, meglio essere otto punti sopra che otto sotto. Chivu? Ha fatto bene, è primo in classifica, non chiediamogli miracoli".

Dispiaciuto per come l'Inter è uscita dalla Champions?

"In quella competizione o si arriva in fondo o si esce. Tertium non datur, dicevano a Roma. Quando si esce uscire in un modo o in un altro ha poca importanza. Per l'Inter forse è servito a pensare di più al campionato. Pensare di vincerla era difficile"

Sono recentemente mancati un po' i campioni all'Inter?

"Tutti i campioni mancano. Sono campioni per quello, non siamo tutti uguali nella vita e neanche in campo. C'è poco da fare"